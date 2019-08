Chevaux de trait : stars au Japon

Dans notre pays, les chevaux de trait ont bien souvent été relégués au profit des tracteurs, mais les Japonais leur ont imaginé un tout autre destin. Une délégation nippone vient justement d'arriver en Bretagne pour le recrutement de futurs champions d'une course bien étrange. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.