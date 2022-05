Chevaux : la passion de sa Reine Elizabeth II

Session d'entraînement en uniforme, les écuries se préparent pour le jour-J. Issus de deux régiments de l'armée, ces cavaliers gardent les Palais royaux et escortent la monarque. Ce qu'on appelle "les chevaux de la Reine", doivent être impeccables. Dans ces écuries londoniennes, les lieutenants inspectent les chevaux et les cavaliers avant chaque sortie. Jusqu'à dix heures par jour sont nécessaires. 235 chevaux sont à choyer, de la tête au sabot. La forge est installée sur place, et ne désemplit pas à quelques jours du jubilé. Pour cette année 2022, il n'est pas prévu que la Reine mène elle-même le défilé de son anniversaire à cheval, comme elle l'a fait en 1969. Mais les soldats savent qu'elle suivra tout avec attention. C'est la Reine elle-même qui a approuvé le travail de Freddy Pask. Cet ancien militaire est désormais l'artiste officiel de ses écuries. Il suit les chevaux de la Reine partout. Pour Elizabeth II, s'occuper des chevaux n'est pas seulement un rôle, mais une passion en privé. À huit ans, elle était déjà à son aise lors d'un événement équestre. Cette année encore, malgré ses problèmes de mobilité, elle a honoré un concours équestre de sa présence. Compétitrice, elle a fait gagner à ses chevaux plus de 1 600 courses et a été elle-même cavalière jusqu'à plus de 90 ans. La Reine possède plus d'une centaine de chevaux répartis dans des écuries, dans tout le pays. Pour honorer les 70 ans de règne d'Elizabeth II, les chevaux auront donc une place privilégiée. Une course hippique est organisée le samedi. Ils défileront pour elle les jeudi et dimanche du jubilé. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges