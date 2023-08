Chevaux mutilés : autopsie d'un mensonge

Des dizaines de chevaux attaqués, blessés, à la une des journaux. Partout, au pays, des propriétaires étaient affolés sur les gares. À l'été 2020, la psychose s'installe. Rite satanique, dérive sectaire, toutes les pistes sont étudiées. Mais tout cela reposait sur des rumeurs et un énorme mensonge. Comment l'hystérie a-t-elle gagné tout l'Hexagone ? Tout commence à Dieppe (Seine-Maritime) en fin juin 2020, dans la rédaction d'un hebdomadaire local. Ce jour-là, Augustin Bouquet des Chaux, journaliste dans Les Informations Dieppoises, est de permanence. Le téléphone sonne, à l'autre bout du fil, une certaine Pauline, propriétaire d'une jument retrouvée morte. À l'époque, quelques cas de chevaux mutilés ont déjà été recensés, mais le témoignage de Pauline est l'un des premiers à faire le tour des médias. Partout, au pays, la paranoïa s'empare des propriétaires de chevaux. Mais y a-t-il vraiment un lien entre toutes ces attaques ? Au début de l'automne, les enquêteurs ont un doute lorsqu'ils découvrent que Pauline ne leur a pas tout dit. Après de longues heures d'audition, la jeune femme craque et admet qu'elle a menti. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. David, A. Charles-Messance