Chez le dernier fabricant de ping-pong en France

Nous sommes à Bonneuil-les-Eaux chez le dernier fabricant de tables de ping-pong en France. Ici, toutes les trois minutes, une nouvelle table sort de l'usine. Tout commence à partir des panneaux en bois. "On va d'abord procéder à un brossage du panneau. Ensuite, nous allons l'enduire. Le bleu commence à lui donner son caractère de table de ping-pong". Du bleu non pas vert depuis l'entrée de la discipline aux Jeux olympiques pour que la balle se voit mieux. Une compétition dont la marque est fournisseuse. Hors de question de faire une erreur, chacune des 100 000 tables produites chaque année est contrôlée au millimètre près. "Un faux rebond n'est pas pardonnable. La table doit être parfaitement plate, aux bonnes dimensions et stable". En 75 ans, cette qualité a séduit les plus grands pongistes français comme Jean-Philippe Gatien ou Jacques Secrétin. Mais aussi de plus en plus d'amateurs. Pendant le confinement, l'entreprise a vendu en moyenne 50 tables de plus par jour. Elle a dû embaucher cinq nouveaux salariés, et travailler jour et nuit. Le savoir-faire tricolore a la cote. Ces tables 100% françaises s'exportent dans le monde entier. Des centaines de cartons sont prêts à être livrés "en Biélorussie, en Belgique, au Pérou, même en Irlande". L'entreprise "expédie dans plus de 85 pays dans le monde".