Chiens de guerre, des soldats comme les autres

Le championnat national du chien militaire s'est déroulé à la base du 132ème bataillon cynophile de Suippes, dans le Marnes. Ainsi, 128 binômes composés de militaires et soldats canins ont démontré leur synergie dans des disciplines spectaculaires. Par ailleurs, il faut savoir que ce chenil renouvelle et forme les 2000 chiens des forces de l'armée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.