Chiens : les nouveaux empereurs de la Chine

Ne vous inquiétez pas pour Biang Biang et Decay, ils séjournent dans un hôtel haut de gamme pour chiens en pension complète avec terrain de jeu, parc d'activités et service à table. "C'est un mélange de produits frais. Toutes nos recettes sont formulées pour respecter les besoins nutritionnels du chien", explique Bingxu Guo, manager de la société "Cute beast" à Pékin (Chine). Bingxu Guo a ouvert ce chenil de luxe en 2017. Il y a 68 chambres individuelles tout confort, de quoi rassurer les maitres, partis en vacances. "La pièce fait 1,80 m de largeur, environ 5 mètres carrés, il y a une caméra et la climatisation", indique le manager. Comptez 50 euros la nuitée. Inclus dans le séjour, un cours particulier d'aquagym tous les matins. Durant chaque vacance, l'établissement affiche complet. Aya vient simplement offrir un toilettage à son Shiba Inu. là encore, c'est le grand luxe. " Sa maman lui a réservé un soin de notre nouveau jacuzzi. C'est bon pour sa peau et sa fourrure", explique Zhang Xin, une employée de "Cute beast". Douze euros le Spa, quinze pour le toilettage, pour Sushi, Aya dépense sans compter. "Il est comme mon fils, je veux qu'il bénéficie des meilleurs soins, que sa vie soit remplie de plaisir", dit-elle. Des drôles de parents qui organisent des anniversaires en grande pompe et bichonnent leurs toutous jusqu'au bout des griffes. Oubliez les temps où Mao Zedong interdisait les animaux de compagnie considéraient comme un passe-temps bourgeois. 60 ans plus tard, les Chinois sont gaga de leurs chiens. Cent millions d'entre eux possèdent un animal domestique, deux fois plus qu'il y a 5 ans. Une manne financière pour ces nouvelles boutiques : 40 euros le peigne, 30 pour ce shampooing hydratant et des barboteuses pour chiens. Certains vont même encore plus loin en leur réservant une séance d'acupuncture. En Chine, le marché des animaux domestiques pèsera 75 milliards d'euros en 2023.