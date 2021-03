Chiens pompiers, des alliés fiables pour détecter l'origine d'un incendie

L'incendie n'est pas encore complètement éteint. Toute la nuit, les pompiers ont lutté contre les flammes dévorant un entrepôt à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La brigade cynophile vient d'être appelée. Elle doit aider la police scientifique à déterminer la cause du feu. Pour les pompiers de Paris, c'est une intervention d'un nouveau genre. Le chien est encore en formation. Chaque mission est aussi un entraînement. Malgré toutes les odeurs qui se dégagent des décombres, il a appris à flairer six produits inflammables. Plus sensible que les détecteurs de la police, l'animal repère le produit présent. Mais c'est ensuite aux enquêteurs de déterminer s'ils ont servi à un criminel pour mettre le feu. La mission s'est bien déroulée. Kaya a identifié deux produits, mais elle s'est un peu coupée en marchant sur les débris. Après l'intervention, retour à la caserne. Seize sapeurs-pompiers travaillent pour la brigade cynophile. Chacun a son chien et vit avec. Fier de ses quatre mois, Radja est leur nouvelle recrue. Pour être sélectionné, il a dû passer des tests physiques mais aussi psychologiques. Le chiot sera près dans deux ans. Mais même pour les plus expérimentés, l'entraînement est quotidien. Une remise en question est faite en permanence. Et puis vers huit ans, les chiens prennent leur retraite.