Chiens : une cible de choix pour les voleurs

Sunny, un mini berger américain de quatre mois, a été enlevé en pleine journée, au nez et à la barbe de sa maîtresse par un couple qui l'a abordé. Pendant qu'elle discutait, l'homme fait le tour de la voiture, coupe la sangle qui attache le chien, et disparaît aussitôt. Nathalie ne s'est rendu compte de rien. Pour elle, la motivation des ravisseurs est simple : le prix d'achat de Sunny. Après un an de battue, d'avis de recherche posté sur les réseaux sociaux, il n'y a toujours aucune trace du chien. Les chiens, meilleurs amis de l'homme, sont l'objet de convoitise. Les vols déclarés sont passés de 378 en 2021 à 459 en 2022, soit un bond de 21%. Toute la France est concernée. Cécile Goethals fait partie des 3 200 bénévoles d'une association spécialisée dans la recherche d'animaux. Demande de rançon, trafic de chiots ou élevage clandestin... Parmi les cibles prioritaires des voleurs figurent les chiens de race non stérilisés. Au palmarès des races la plus volées, le berger allemand arrive en première place. Viennent ensuite le spitz, le berger belge, le bull-terrier et le chihuahua. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Petit, C. Ebrel