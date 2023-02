Chili : des incendies hors de contrôle

Avec un simple pulvérisateur, une citerne et des tuyaux d'arrosage, évidemment dérisoire face à l'ampleur du sinistre, les habitants font avec les moyens du bord. Dans la nuit de samedi, ils n'ont connu aucun répit aux côtés des pompiers. Filmé depuis le ciel ou photographié par un pilote de ligne, le front des incendies au Chili montre la principale difficulté des services de secours : les foyers multiples disséminés par des vents violents. Depuis vendredi, le Chili affronte des feux extrêmes, 232 au dernier décompte de samedi. Plus de 80 sont hors de contrôle. Déjà 23 personnes sont mortes et plus de 1 000 individus blessés. Les villes de Concepción et Santa Juana sont durement touchées. Trois des quatre régions sinistrées sont désormais classées en état de catastrophe. Les 2 300 pompiers mobilisés peinent à contenir l'extension. Ils font face à des conditions dantesques. Avec des rafales surpuissantes, un hélicoptère s'est déjà écrasé. Les secouristes ont mené des centaines d'évacuations en urgence. La température ambiante ne faiblit pas. Personne ne peut prévoir la fin de cet épisode inédit depuis 2017. TF1 | Reportage O. Santicchi, C. Ingold, S. Mourava