Chili : des incendies meurtriers hors de contrôle

Depuis trois jours, le centre du Chili est parcouru par des incendies multiples à cause d’une chaleur extrême, 40 degrés environ. Au sol, déjà 23 morts et un millier de blessés. Les pompiers affrontent une météo extrême avec des vents furieux et des accès très dangereux dans les massifs forestiers. La chaleur est telle, qu'ils doivent refroidir leur camion. Malgré les hélicoptères, malgré les 2 300 hommes et femmes engagés. Beaucoup d’habitants se retrouvent seuls pour affronter le brasier. Isolement encore pour cette famille acculée par les flammes. Elle filme depuis la piscine où elle a trouvé refuge, et à laquelle elle doit la vie. Pourtant, les secours multiplient les évacuations. Des centaines souvent conduites dans la précipitation. Ici, une grand-mère et ses petits-enfants, là, un mari équipé à la hâte d’un masque à gaz pour extraire des fumées sa femme enceinte et sa fille. Comme en 2017, pire été enregistré au Chili, les feux ont démarré aux forêts avant de se rapprocher des villes. Au moins 40 000 hectares et une centaine d’habitations viennent d’être détruits, même si ce dernier chiffre semble si largement sous-estimé. TF1 | Reportage O. Santicchi