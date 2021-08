Chine : à la découverte des montagnes arc-en-ciel de Zhangye Danxia

C'est un tableau de maître dont seule la nature a le secret. Une fresque de couleur qu'on dirait peinte à même la roche. Les montagnes de Zhangye dans l'ouest de la Chine éblouissent chaque matin leur visiteur. D'après les visiteurs, on ne croirait plus sur terre, mais sur Mars. Près d'un million de touristes de tous les pays viennent par mois dans ce lieu. Comme un groupe d'expatrier Français. Covid oblige, impossible de rentrer en France. Alors, ils redécouvrent leur pays d'accueil. Qiang Wang, leur guide travaille depuis cinq ans sur le site classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 2010. Elle connaît tout de ce rare phénomène géologique. Il y a environ 24 millions d'années, c'était un immense lac. À cause des mouvements de plaque tectonique, la terre a formé des montagnes et les a élevées au-dessus du niveau de l'eau. Des couches de minéraux superposés qui offrent ce mille-feuille de couleur. Ouvert aux visiteurs en 2008, seulement, le site de 500 km2 est l'un des plus prisés du pays. Une aubaine pour les hôteliers. La suite dans le reportage ci-dessus.