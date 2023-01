Chine : ces étonnantes maisons rondes

C'est une curiosité, dont la Chine a le secret. Dans le Sud-est du pays, des maisons rondes uniques au monde. On les appelle les "tulous", littéralement "maisons de terre". Ces maisons sont avant tout des forteresses. Elles ont été construites entre le XVème et le XXème siècles par le peuple Akha. Ces bâtisses les protégeaient des envahisseurs. Des murs de plus d'un mètre d'épaisseur et quelques ruses. Xiuping Jiang, notre guide, est elle-même descendante de l'un des bâtisseurs de ce tulou. Il y a une dizaine d'années, elle y habitait encore. Son grand-père, lui, n'a jamais déménagé et il a bien l'intention d'y rester. À mesure que ces maisons traditionnelles se remplissent de touristes, elles se vident de leurs habitants. Dans un village avoisinant, il ne reste qu'une vingtaine de ces couronnes de pierre contre soixante autrefois. Les jeunes Chinois ont quitté les campagnes, attirés par une vie plus moderne à la ville. Peuplés ou pas, ces trésors de pierre sont encore debout. La Chine en compte plus de 30 000. TF1 | Reportage J. Jankowski, Y. Hu