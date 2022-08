Chine : cloner son animal, c'est possible !

Faites-vous la différence entre les deux chats ou les deux chiens au début de la vidéo ci-dessus ? Ce ne sont pas des jumeaux, mais des clones. Les canidés ont été créés en laboratoire à partir d'un poil du chien d'origine. "Ces petites bêtes sont les clones d'un animal nommé Guozi, qui est apparu plusieurs fois au cinéma", indique Guangqi Wang, propriétaire du chien cloné. Ces toutous ont été reproduits quatre fois. En Chine, le clonage est légal. Et depuis 2017, il est même possible d'en faire une activité commerciale. Une opportunité qu'ont saisie deux entreprises. Au menu, clonage de chats, de chiens ou de chevaux. Tout est possible. Un marché très lucratif. Une femme a déboursé des milliers d'euros pour reproduire son animal de compagnie en trois exemplaires, un pour elle et les autres pour sa famille. Pour attirer les clients, la société leader sur le marché n'hésite pas à faire du deuil un argument de vente. Une vidéo promotionnelle simule un accident. Six mois plus tard, la résurrection du chiot à travers son clone. La promesse est de vous livrer un chien à l'identique en cas de disparition. Le tarif est de 29 000 euros pour un petit animal, 38 000 euros pour un plus gros. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano, Y. Hu