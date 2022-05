Chine : des ouvriers shanghaïens confinés dans leurs usines tenteraient-ils de s'en échapper ?

Des ouvriers Shanghaiens confinés dans leur usine tentaient de s'échapper. La vidéo a été vu plus de 600 000 fois en moins de 24 heures. On y voit des hommes et des femmes courant, enjambant des portiques de sécurité et se bagarrant même. Ces salariés cherchent-ils vraiment à fuir ? Il est à noter qu'à Shanghai, certaines usines continuent de tourner parce que leur production est jugée essentielle par les autorités chinoises qui veulent montrer que malgré le Covid, la Chine assure son rôle. Alors que les médias n'évoquent pas cette vidéo, la scène a été authentifiée par une télévision Taïwanaise et par l'agence Reuters. La scène se déroule bien à Shangai, C'est en effet la vidéo d'une usine fabricant le trois quart des ordinateurs du monde, mais aussi des composants pour Tesla. Sur ces images prises avant le Covid, on y voit les ouvriers vivre sur place. le site dispose de plusieurs dortoirs et des supermarchés. Malgré les restrictions, de nombreuses personnes ont été testée positives au Covid. Une rumeur s'est répandue alors que les dortoirs allaient fermés pour limiter la propagation et que les employés allaient être confinés dans les ateliers de production. Pris de panique, les ouvriers ont recherché à rejoindre leur dortoir afin de récupérer leurs affaires illustre cette panique. Sur validé il se ruent vers le supermarché du site pour faire des provisions. T F1 | B. Dard