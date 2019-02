Chine : des diamants synthétiques plus vrais que nature

Les Chinois sont devenus experts en diamants artificiels. Pour en fabriquer, ils utilisent des fours qui reproduisent les conditions dans lesquelles ces pierres se sont formées dans la nature il y a plus d'un milliard d'années. Le résultat est incroyable puisqu'il est impossible de les distinguer des vrais à l'œil nu. Pour reconnaître les deux diamants, il faut utiliser des ultraviolets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.