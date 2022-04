Chine : l’architecture sans limites

Quand les Chinois construisent, ils ne font jamais les choses à moitié. Le pont de Zhangjiajie, suspendu à 300 mètres de haut, est en verre, trois couches de 60 cm. Une attraction incontournable alors même en pleine épidémie de Covid-19. Des courageux touristes viennent braver leur vertige ou pas. La Chine est une championne des constructions extraordinaires depuis plus de 2 000 ans. La Grande Muraille n'est plus le seul symbole de sa folie des grandeurs. Depuis son boom économique, le pays bâtit tous azimuts. Un gratte-ciel horizontal, le plus long du monde, une plateforme de verre à 500 mètres de haut situé près de Canton, et une cascade artificielle à flanc d'immeuble dans le sud. Bâtir même en plein cœur d'un site classé. Un gigantesque ascenseur extérieur est niché dans une forêt unique au monde. Il fait sensatio. Encore une fois, c'est le plus haut, le plus grand et le plus rapide du monde. Derrière l'attraction, Jie Liu, responsable ascenseur Parc Wulingyuan, nous révèle les coulisses de cette prouesse technique. "Ça, c'est la machine d'attraction. Actuellement, la plus grosse au monde. Elle peut soulever jusqu'à 5 tonnes", explique-t-il, soit 5 fois plus lourd qu'un ascenseur public classique. La construction débute en 1999. Trois ans et 25 millions d'euros plus tard, la superstructure sort de terre à al force des bras. "La construction a été difficile et dangereuse. Comme c'est un site protégé, les ouvriers devaient travailler suspendus à des échelles et des cordes et percés tous les trous à la main", poursuit Jie Liu. Toujours plus haut, toujours plus extravagant. Pour freiner cet emballement qui va parfois un peu trop loin, depuis l'année dernière, l'architecture dite moche est officiellement interdit. TF1 | Reportage J. Jankowski, A. Simonet