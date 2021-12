Chine : l’empire de la sieste

C'est le pays de la course permanente. Au cœur de la deuxième puissance économique mondiale, des gigantesques centrales aux plus petites usines, tout va vite, très vite. Pourtant, chaque jour à la même heure, toute la Chine ralentit. Il est 12h30 dans un bureau d'une entreprise d'assurance. Après un déjeuner avalé sur le pouce, extinction des feux. C'est la face cachée de la Chine. Les employés se sont tous assoupis. Les bras croisés sur des coussins en peluche à la recherche d'un peu de répit. Vous vous demandez peut-être où est le patron. Lui aussi s'est assoupi. En Chine, la sieste est une institution, un droit même inscrit dans la constitution. Une pratique si courante qu'elle engendre toute une économie. À Pékin, une boutique d'article pour la maison a un rayon dédié à la sieste. Des plus ludiques aux plus ingénieux. Une habitude largement répandue ancrée dans l'histoire chinoise. La sieste, c'est un précepte de la philosophie taoïste. Celle du Yin et du yang, plébiscité par Jonathan Chang, un spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage J. Jankowski, Y. Hu