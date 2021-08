Chine : l’empire des papys gymnastes

Moyenne d'âge : 60 ans. La doyenne Kai Lan Lee en a 74, et elle est en pleine forme. Ces acrobates sont amateurs. Initiés au sport après leur retraite, ils se rassemblent dans ce parc tous les samedis sous le regard médusé des passants. La Chine compte près de deux millions d'équipements sportifs en extérieur, dix fois plus qu'en France. Des installations gratuites. Pas étonnant alors que 60% des seniors pratiquent le sport cinq jours sur sept. Danse de rue, classique ou plus insolite, le trapèze suspendu par le cou. À ne pas reproduire chez soi. Face à une population vieillissante, la santé est même devenue une priorité politique. La mairie de Shanghai a entendu l'appel du président. Dans ce quartier résidentiel, une salle de sport toute neuve interdite aux moins de 55 ans. Des appareils adaptés et un personnel au petit soin. Coût de l'adhésion : 12 euros par mois. Cette salle subventionnée est un succès pour le directeur. En deux ans, elle a compté 120 000 membres. 18 centres ont déjà été ouverts à Shanghai, huit sont en construction. Ils ouvriront avant la fin de l'année. Derrière cette incitation, un objectif : améliorer la santé de seniors toujours plus nombreux. En Chine, il y a urgence, ils seront 300 millions en 2025.