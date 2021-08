Chine, l'empire du rangement

Une chambre d'enfants en pagaille, des placards sans dessus dessous... Ranger ce capharnaüm, c'est le futur métier de ces élèves. "Là, ce sont les affaires d'hiver, là-bas, les affaires d'été, allez, rangez tout", ordonne la formatrice. Dans cette école de Pékin, 120 amateurs s'entraînent à devenir rangeurs professionnels. Savoir plier des caleçons ou trier une centaine de paires de chaussures, cette expertise est de plus en plus demandée en Chine. Une formation de neuf jours facturée 3 600 euros, mais à la clé un emploi garanti et un salaire plutôt confortable. "Il suffit qu'un rangeur professionnel ait deux ou trois commandes par mois pour gagner plus facilement plus de 1 600 euros", rassure Gurong Xu, formatrice à l'école Liucundao. En dix ans, la demande a explosé. En Chine, il serait 3 000 à réorganiser l'intérieur des riches chinois. En banlieue de Pékin, une mère de famille a appelé une équipe à la rescousse. Les placards de la trentenaire débordent jusque sur le canapé. L'opération de ménage a duré huit heures pour ces petites mains. Et la cliente a payé 400 euros. "Quand on a commencé il y a onze ans, 70% de nos clients étaient très riches avec beaucoup de sacs de luxe. Aujourd'hui, c'est moins de la moitié. La plupart des clients sont des familles ordinaires", reconnaît Qian Zhang, rangeuse professionnelle. Derrière cet empire en pleine expansion, la gourou du rangement Bian Lichun. Sa société de cours et de services prospèrent dans 300 villes de Chine en partie grâce au coronavirus. "Pendant l'épidémie, notre business a augmenté de 400%. Tout simplement parce que les Chinois ont passé plus de temps à la maison et ont réalisé que leur intérieur était en bazar". Soif d'ordre ou de shopping, ce métier a de l'avenir. Le secteur du rangement pourrait dégager 13 milliards d'euros en 2021 en Chine.