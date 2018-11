La Chine travaille sur un système d'évaluation de ses citoyens

La Chine vient de démarrer une expérimentation à peine croyable. Un système qui récompense les bons citoyens et qui incitent les autres à le devenir. Les Chinois ayant une mauvaise note sociale se verront par exemple interdire d'avion. Les points sont attribués en fonction des actions au quotidien. Pour ce faire, des caméras équipées de reconnaissance faciale ont été disséminées dans tout l'espace public. Explications en plateau avec Didier Piereschi dans le cadre de notre rubrique "Demain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.