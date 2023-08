Chips, aromates... Pourquoi sont-ils si chers ?

Sur la plage, cet été 2023, ce sont des produits incontournables à l'heure du pique-nique. Il s'agit, d'un côté des chips bien craquantes, de l'autre, des herbes et des épices pour parfumer vos salades. Mais un détail pourrait vous refroidir. Avez-vous déjà regardé leur prix au kilo ? La pomme de terre coûte un euro le kilo, 19 euros les chips. Pour les épices, comme le piment d'Espelette brute, c'est à 18 euros le kilo. Mais, réduit en poudre dans un petit flacon, c'est à 150 euros. Comment expliquer ces écarts de prix ? Pourquoi ces produits estivaux sont-ils si chers alors que leur matière première l'est beaucoup moins ? Pour le savoir, on s'est rendu en Hauts-de-France, chez des fabricants de chips. Ils vendent leur paquet 19 fois plus cher que les simples pommes de terre. Première explication, la variété cultivée n'est pas celle à un euro le kilo que vous trouverez dans votre supermarché. Celles-là sont à 4,50 euros le kilo. À cela, s'ajoute la facture énergétique. Avec une seule récolte par an, les pommes de terre doivent être stockées et bien conservées à une température de sept degrés en permanence. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Gorgibus, J. Pellegrini, M. Kouho