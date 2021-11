Chirurgie esthétique : pourquoi les Chinois en raffolent

Dans une clinique au centre de Pékin, un jeune homme de 30 ans s'offre chaque mois des injections d'acide hyaluronique. Ce soin hydratant à 1 000 euros est de plus en plus populaire auprès des hommes chinois. "Je vois bien que depuis 2 ans, les hommes font plus attention à leur peau. En général, ce sont des étudiants fraîchement diplômes qui sont à la recherche d'emploi", constate Manda Zhang, chirurgienne esthétique à la clinique Lior. En Chine, de plus en plus d'hommes sautent le pas de la chirurgie esthétique, avec comme idéal de beauté les stars de la pop chinoise à la mâchoire étroite aux yeux débridés. Aujourd'hui, dans les cliniques esthétiques, les hommes représentent trois patients sur dix, c'est trois fois plus qu'il y a deux ans. Le sujet n'a rien de tabou. "Aujourd'hui, nous sommes dans l'économie de l'apparence. 50 % de la patientèle de notre clinique est masculine. Les traitements les plus populaires sont les rhinoplasties et la chirurgie pour affiner la mâchoire", indique Yuemiaoning Dan, visagiste à la clinique Lior à Pékin. . Nai Wenn, mannequin, a 60 opérations à son compteur. Passé sous le bistouri dès ces 17 ans, il est aujourd'hui méconnaissable. Une métamorphose qui, selon lui, a propulsé sa carrière. "Sans la chirurgie, je n'aurais jamais eu de succès dans ma vie professionnelle. Honnêtement, ça a changé mon destin", explique-t-il. La chirurgie esthétique comme passeport pour l'emploi. Aujourd'hui, en Chine, 17 % des hommes cadres sont passés sous le bistouri. TF1 | Reportage J. Jankowski, Y. Hu