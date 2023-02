Chirurgienne et chanteuse : la magie d'une voix

Dans un hôpital de Bordeaux, un air de Nina Simone raisonne au bloc opératoire. Pour apaiser les patients avant l’opération, la chirurgienne a une technique bien à elle. Bacc plus onze est un talent inné, sur le CV du docteur Aicha N’doye, il n’y a aucune fausse note. Pendant qu’elle chante, l'anesthésiste endort la patiente. Ce sont souvent des opérations lourdes. Il a fallu deux heures d’intervention pour cette patiente. La chirurgienne gynécologue est spécialisée dans les cancers de seins. Elle a fait du chant un outil de soin à part entière. En cancérologie ou lors d’un accouchement difficile, sa méthode a fait ses preuves. Elle permet de réduire la dose de médicaments lors de l'anesthésie. Dans l’univers de la médecine, Aïcha dénote et impressionne ses collègues. Au bloc ou dans les couloirs, on reconnaît son talent. Elle est un peu dépassée par le succès, car il y a quelques semaines, une collègue a posté une vidéo sur les réseaux sociaux devenue virale. TF1 | Reportage H. Despatureaux, N. Clerc