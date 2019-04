Chocolat : c'est bon pour la santé !

Le chocolat, ce sont entre 300 et 800 molécules actives. Encore faut-il s'entendre sur la couleur, noir uniquement, car c'est au cacao qu'on attribue des vertus. Au niveau du cœur, il fluidifie le sang et aide à retarder le vieillissement. Pour le cerveau, il favorise la concentration et procure un sentiment de détente. Le chocolat cru a quatre fois plus d'antioxydant qu'un chocolat conventionnel. Même son goût plutôt singulier trouve des amateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.