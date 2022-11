Chocolat : une histoire de familles

C'est au fil de l'eau y a plus de 500 ans que les premières fèves de cacao arrivent dans l'Hexagone. Au XVIe siècle, Bayonne accueille des immigrés juifs, portugais et espagnols avec, dans leur embarcation, la recette du chocolat. Il en est devenu la capitale trois siècles plus tard. Aujourd'hui encore, trois maisons historiques s'illustrent au Pays basque. Pariès en fait partie. Céline Pariès est la petite-petite-petite-fille du fondateur de la maison. Elle est aujourd'hui la gardienne du temple. Depuis 1995, les gestes sont restés les mêmes dans la préparation des chocolats, qui ont fait la renommée de la maison. Avec le temps, les machines sont venu aider les hommes, sans pour autant bouleverser un savoir-faire artisanal. Céline se verrait bien perpétuer cette tradition accompagnée de sa fille dans le nouveau chapitre de la saga familiale. Il y a sept ans, ils ont planté des milliers de noisetiers sur leurs terres. Jadis, le fondateur de la maison était promis à une carrière d'agriculteur avant de tomber dans le chocolat. C'est aujourd'hui par la terre que sa famille souhaite continuer l'histoire. TF1 | Reportage C. Abel, A. Poupon