Chocolats de Pâques : mieux vaut attendre la dernière minute

La chasse aux œufs commence dans les supermarchés. Et pour cette année 2023, la récolte fait des déçus. Les prix des chocolats explosent. Alors, les clients en achètent moins. Dans les rayons, les chocolats de Pâques ont augmenté de 10 % en un an. Un célèbre lapin coûtait, par exemple, 5,05 euros il y a un an, aujourd'hui, on ne peut l'avoir qu'en déboursant 5,29 euros, soit une hausse de 25 centimes. Pour un sac d'œufs, il est passé de 5,44 euros à 5,79 euros, soit 35 centimes de plus. Mais comment se faire plaisir sans se ruiner ? Un père de famille a la combine. En fin de journée, plus de la moitié des chocolats est déjà soldée. Il prend deux produits de la même marque pour pouvoir bénéficier de la promotion. On a constaté la même chose dans les chocolateries. Nous avions filmé une boutique de Caen, il y a un an. Cette année, le prix a connu une flambée. Quelles sont donc les causes de cette hausse des prix ? La fabrication de chocolat est très gourmande en gaz et en électricité. Et les matières premières ont, elles aussi, augmenté. Chaque année, nos compatriotes dépensent en moyenne 20 euros pour s'offrir des chocolats de Pâques. TF1 | Reportage M. Alibert, M. Stiti, J. Bervillé