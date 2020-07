Chômage partiel : la fraude venue de l'étranger

C'est une étonnante arnaque au chômage partiel. Une fraude massive a été organisée par un réseau international. Les escrocs ont usurpé l'identité de 1 070 entreprises françaises pour pouvoir toucher les aides versées par l'État. 1,7 million d'euros ont été détournés. Le préjudice aurait pu être bien pire si la justice n'est pas parvenue à suspendre à temps les versements de six autres millions d'euros.