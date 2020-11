Chômage partiel : le coup de pression de la grande distribution

Vitrines et étals vides, rayons fermes, le magasin Monoprix sur la parvis de la Défense, aujourd'hui déserté n'a plus de client ou presque. Fermée depuis hier soir, une partie de ses cinquante salariés est donc au chômage partiel. Ce dernier serait la seule solution pour sortir selon la grande distribution, car l'activité a baissé depuis la fermeture entre autres des rayons non essentiels, décidée par le gouvernement. À l'exception de Système U et d'Intermarché, tous les grands du secteur ont fait le choix d'appliquer le chômage partiel, et cela pourrait toucher des dizaines de milliers de salariés, 85 000 pour le seul groupe Carrefour qui annonçait une 8,4% pour le troisième trimestre 2020, une croissance mondiale il y a quelques jours. Selon les syndicats, le recours à ce dispositif ne serait qu'une aubaine financière. L'enjeu pour la grande distribution, c'est la réouverture de tous les rayons le 27 novembre prochain pour le Black Friday. Ce recours au chômage partiel, très couteux pour l'État, fait sans doute partie des négociations à venir avec le gouvernement, qui prévient déjà que tout abus sera sanctionné.