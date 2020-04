Chômage partiel : les grandes entreprises appellent à la reprise

Le chômage partiel financé par l'Etat concerne huit millions de salariés, soit le tiers du secteur privé. Un chiffre énorme qui pourrait encore augmenter et qui devrait coûter au moins vingt milliards d'euros aux finances publiques. Du côté des chefs d'entreprise, l'inquiétude est de plus en plus palpable, d'autant plus que le gouvernement insiste sur le confinement. De grands groupes souhaiteraient ainsi pouvoir relancer leur activité sous certaines conditions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.