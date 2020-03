Chômage partiel : les loyers des entreprises suspendus

Cafés, restaurants et commerces non vitaux, sont concernés par la suspension des paiements de loyer. Leurs patrons n'auront aucune démarche à faire, car leurs bailleurs vont suspendre les loyers et les charges automatiquement pour une durée indéterminée. Il faudra néanmoins rembourser ces sommes tôt ou tard. De ce fait, les fédérations de bailleurs s'engagent à des remboursements différés. Qu'en est-il des factures de gaz et d'électricité ?