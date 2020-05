Chômage partiel : quelles conséquences sur le pouvoir d'achat ?

Les chiffres du chômage ont montré jeudi combien la crise économique qui s'annonce risque d'être violente. Les entreprises les plus fragiles commencent d'ailleurs déjà à mettre la clé sous la porte. Mais, la perte du pouvoir d'achat liée au chômage partiel inquiète aussi les observateurs. Jusqu'à 12 millions de salariés en ont profité, mais ils ont bien souvent perdu 15% de leurs revenus pendant deux mois, avec forcément des conséquences sur leurs budgets.