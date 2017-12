Les chômeurs battent le pavé à Paris

Des centaines de chômeurs ont manifesté dans la rue ce samedi 2 décembre 2017 à Paris. Une manifestation à l'appel de la CGT et de plusieurs associations. Parmi leurs revendications : une prime de Noël de cinq cent euros, dont le montant n'a toujours pas été confirmé par le gouvernement. Mais aussi la gratuité des transports publics, ou encore l'application du droit au logement pour tous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 02 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.