Chorale, le bonheur de chanter avec son cœur !

Ils font du rock à un âge où d'autres préfèrent le tricot et les mots-croisés. "Chœur de Rockers ", c'est l'histoire d'une chorale de seniors biens décidés à rester jeunes malgré les a priori. Un film tiré d'une histoire vraie. À Dunkerque, voici ceux qui ont inspiré le scénario, les "Salt and Pepper". Une chorale créée en 2010, moyenne d'âge de 70 ans, et un répertoire qui déménage. Cette énergie finit par attirer l'attention. Les salles de concerts les programment, la presse les sollicite, et un disque est même enregistré. "Mes petits-enfants, ils sont contents. Ils parlent de moi à l'école", confie José, membre du groupe "Salt and Pepper". C'est un disque et maintenant un film. José et une quinzaine de ses camarades ont participé au tournage, les voici donc conviés sur le tapis rouge en avant-première. "Ils sont plus jeunes que des jeunes et ils ont parfois plus la patate que des très jeunes", explique Mathilde Seigner, actrice. Chanter et danser, c'est prouver, c'est bon pour le moral des artistes mais aussi des spectateurs. TF1 | Reportage S. de Vaissière, E. Boucher