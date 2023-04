Chorale : les familles osent la scène

A l'unisson, 200 choristes. Il est difficile de s'en rendre compte au premier coup d'œil, mais le groupe est composé d'une majorité d'amateurs et d'une cinquantaine de chanteurs confirmés. Le chœur Sotto Voce est composé d'adolescents de très haut niveau. Recrutés avec rigueur, ils répètent six heures par semaine et ont l'habitude de se produire en public. Ils ont eu l'idée originale d'inviter sur scène à leurs côtés des familles, des volontaires sans bagage musical particulier. Tout le monde était le bienvenu. Ce sont les jeunes du Sotto Voce qui les ont formés. L'expérience est inédite et risquée, puisque les trois-quarts des artistes sont amateurs. Scott Alan Prouty a relevé le défi. Yvanne, 23 ans, a entraîné sa mère et son petit frère dans l'expérience. Sur scène, la fierté de faire partie d'un groupe et l'émotion de partager un moment fort en famille. "Venez comme vous chantez", une première édition qui sera renouvelée dès l'an prochain. TF1 | Reportage S. De Vaissière, C. Blanquart, D. Riquois