Chorales : elles font chanter trois millions de Français

Le temps d’une chanson, et même de plusieurs, les quais du canal Saint-Martin à Paris se sont transformés en chorale géante ce dimanche. De la disco, du chant lyrique, il y en a pour tous les goûts. Une passante dit être très touchée et émue d'entendre les chansons qu'elle n’a pas l’habitude d’écouter. Comme les choristes, plus de trois millions de Français donnent de leur voix dans une chorale. Une majorité de femmes. Ce dimanche, des groupes plus atypiques sont venus de Belgique, « Les femmes à Barbes ». Il s’agit d’un groupe d’hommes qui reprend des chansons de femmes, mais dirigé par une femme. Et le public est conquis. Myriam Mélotte, la cheffe de chœur, dit être assez exigeante sur l’aspect musical, la rythmique, l’harmonie et la justesse personnelle entre eux ainsi que sur la mise en scène. Attiré par les voix, cela donne au public l’envie de chanter avec eux. Justement, quelques mètres plus loin, les passants se sont joint aux choristes pour un karaoké géant, l’occasion de faire passer un message, en ce début d’été. TF1 | Reportage K. Yousfi, S. Maloiseaux