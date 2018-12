Christophe Castaner : "Celles et ceux qui étaient là ne sont pas des gilets jaunes"

Où en est la situation le soir de ce samedi 1er décembre à Paris ? Peut-on faire un bilan humain et matériel de cette journée de manifestations ? Les forces de l'ordre ont-elles été débordées par la multiplicité des fronts dans notre capitale ? Christophe Castaner a répondu à nos questions. Il a rapporté "près de 100 blessés identifiés, dont un dans une urgence absolue". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.