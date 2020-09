Christophe Castaner élu président LREM à l'Assemblée nationale

Avec une avance de 25 voix sur son adversaire, Christophe Castaner est désormais le patron des députés En Marche à l'Assemblée nationale. Il a ouvert jeudi les journées d'été de son parti à Amiens (Somme). "Je veux redonner aux élus le sens du collectif", a précisé l'ex-ministre de l'Intérieur, qui se retrouve à la tête d'un groupe en plein doute et qui n'en finit pas de se chercher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.