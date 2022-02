Christophe Castaner : "Respecter le tempo n'est jamais un mépris"

D’après Christophe Castaner, les Français attendent que le président travaille pour coordonner l’ensemble de la parole européenne pour avoir une réponse forte vis-à-vis des Russes. Néanmoins, il affirme que cela ne doit pas éclipser la campagne démocratique qui est devant nous. "Le fait de respecter le tempo n’est jamais un mépris", souligne-t-il quant au sujet du dépôt de candidature d'Emmanuel Macron. Et ce, malgré les impatiences qui peuvent exister dans le monde des journalistes ou de ses adversaires. Ce samedi matin, des concitoyens n'auraient pas parlé de cette échéance, mais plutôt de la posture du président de la République, nécessaire à l'heure actuelle. Selon le président du groupe LaREM à l'Assemblée, Emmanuel Macron a eu un mandat heurté par un certain nombre d‘événements majeurs. Des choses ont été faites sur les questions de souveraineté telles que la souveraineté sur la défense, la souveraineté agricole et aussi de renforcer la souveraineté énergétique. Tout de même, le système d’aides qu’a instauré Emmanuel Macron lors de la pandémie doit continuer sur le point de vue économique.