Christophe Jakubyszyn : "Emmanuel Macron est en passe de réussir le dynamitage de la droite républicaine"

Les désertions au sein du parti Les Républicains semblent profiter à Emmanuel Macron. Les résultats des Européennes du 26 mai dernier et la démission de Laurent Wauquiez ont été au-delà de ses espérances. Pour notre journaliste Christophe Jakubyszyn, le président est en passe de réussir le dynamitage de la droite républicaine, après avoir fait la même chose au Parti socialiste en 2017.