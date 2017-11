Face à la concurrence et aux clients très impatients, Chronopost livre désormais des colis le dimanche. Une nouvelle mesure qui va intéresser les trente-sept millions de consommateurs qui font leurs achats sur Internet à l'approche de Noël. Mais le service est disponible uniquement en Île-de-France et dans quatorze grandes villes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.