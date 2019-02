"La Chute de l'empire américain", le troisième opus de Denys Arcand

Après "Le Déclin de l'empire américain" et "Les Invasions barbares", Denys Arcand sort son troisième opus intitulé "La Chute de l'empire américain". Ce nouveau film du réalisateur québécois met en lumière le portrait humoristique du capitalisme et le rapport de l'homme avec l'argent. Une histoire qui se veut à la fois drôle, tragique et qui dépeint la réalité dans la société actuelle. Découvrez un extrait en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.