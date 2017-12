La chute de neige perturbe le trafic routier

Partout en France, la circulation a été perturbée par la chute de neige. Emprunter les routes devient une véritable épreuve pour les automobilistes des Bouches-du-Rhône peu habitués à circuler sous de telle condition. Une situation qui n'épargne pas non plus les piétons. Ces derniers se sont dotés d'équipements pour le grand froid. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.