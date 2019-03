Chute du dernier bastion de l'État islamique en Syrie : cela signifie-t-il la fin de Daech ?

Après la disparition du dernier bastion de l'État islamique en Syrie, Emmanuel Macron a raison de dire que "la menace demeure". Selon Michel Scott, chef du service étranger de TF1, "l'organisation est en train de basculer dans la clandestinité". "Il a fallu cinq ans pour venir à bout de ce projet assassin qui était le "califat" de l'EI, mais l'idéologie qui la nourrit sera beaucoup plus difficile à éteindre", a-t-il ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.