Chute d'une télécabine : 13 morts en Italie

Après une chute de plusieurs dizaines de mètres, la télécabine ne ressemble plus qu’à de la tôle compressée. Difficile pour les pompiers d’intervenir, elle tient en équilibre à flanc de montagne à l’aide d’un harnais et quelques arbres. Nous sommes dans la station balnéaire de Stresa sur les rives du lac Majeur, au nord de l’Italie. Le téléphérique qui mène au sommet du mont Mottarone est une attraction très prisée des touristes. Il est presque midi trente lorsqu’il entame une ascension de 1 500 mètres, avec quinze personnes à bord. Mais à 100 mètres de l’arrivée, un câble se serait détaché, la télécabine a écrasé. Bilan provisoire : treize morts et deux blessés graves dont un enfant en état critique. Les corps commençaient tout juste à être évacués. Sur place, les investigations se poursuivent. Les enquêteurs opèrent dans un milieu boisé, difficile d’accès. Au sol, ces câbles épais, en métal, sont balisés. Comment se sont-ils détachés ? Ils sont censés être les éléments les plus sûrs et solides d'une structure téléphérique. La maintenance aurait-elle faillit ? En 2014, le téléphérique a fermé pour travaux pendant deux ans, il a été rénové, reconditionné, les télécabines modernisées. Dans le village de Stresa au départ de la téléphérique, c’est la consternation. En Italie, le dernier accident de téléphérique aussi meurtrier avait fait 20 morts, c’était il y a 23 ans.