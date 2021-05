Chute d'une télécabine en Italie : le point sur les dernières informations du drame

Ce dimanche soir, l'accident de téléphérique survenu dans la région du lac Majeur a fait une quatorzième victime. Il s'agit d'un enfant dont le pronostic vital était engagé. L'accident s'est produit en début d'après-midi, à cent mètres à peine de l'arrivée sur les hauteurs du lac Majeur. Une rupture de câble a entraîné la chute de la cabine. Quinze personnes étaient à son bord. Pour rappel, ces cabines peuvent recevoir jusqu'à 35 passagers. Ainsi, l'hypothèse d'une surcharge peut être exclue. En outre, il est encore difficile de savoir s'il s'agit-il d'un problème de maintenance. À ce sujet, une enquête est en cours. Par ailleurs, ce téléphérique avait subi d'importants travaux de maintenance entre 2014 et 2016. Et à ce moment-là, les câbles avaient été révisés. Pour la ville qui accueille beaucoup de touristes, ce téléphérique est une attraction importante. Et il venait de rouvrir pour la saison.