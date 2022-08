Chute libre : des figures à 300 km/h

Par terre, on se demande à quoi ils jouent. Lucas Colin et son père répètent une étrange chorégraphie avec une infinie précision. On comprend quelques minutes plus tard, qu'il s'agit de faire le même enchaînement à 4 000 mètres d'altitude, en chute libre, à 300 km/h. Lucas Colin, 18 ans, a déjà un titre de champion de France. Filmé par son père, il doit enchaîner des figures imposées : un looping, tête en bas, une vrille. Il doit les faire en 45 secondes dans le but d'avoir une sélection pour le championnat du monde aux États-Unis. Tout le week-end à l'aéroport de Dijon, 58 parachutistes parmi les meilleurs de l'Hexagone, concourent pour intégrer les équipes de France dans deux disciplines artistiques, mais aussi en vol relatif à quatre, et même à huit. Dans toutes ces disciplines, la performance repose sur l'entraînement physique, et surtout sur la concentration et la complicité. Enna et Julie vont sauter ensemble pour la première fois. Elles sont loin des championnats du monde, mais elles espèrent améliorer leur classement. Sur les 47 000 licenciés, plus d'un tiers sont des femmes. C'est l'un des rares sports où sont notés sur les mêmes critères que les hommes. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage J de Francqueville, A. Ponsar