Chute libre : un simulateur pour défier la pesanteur

Sauter dans le vide ne restera plus désormais un rêve pour les personnes qui ont des vertiges. La chute libre en soufflerie appelée également, le freestyle indoor, a été conçue pour elles. Ce sport permet d'éprouver les mêmes sensations sans prendre trop d'altitude. En effet, à l'intérieur d'un tube en verre, on souffle de l'air à 250 km/h en jouant avec la vitesse, la technique et la souplesse. Dispensé d'un parachute de quinze kilos, chacun est libre de son mouvement. Cette pratique a d'ailleurs connu beaucoup de succès et sera peut-être au programme des JO de 2024. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.