Chutes de neige à Madrid : à quoi faut-il s'attendre ?

A Madrid, il va continuer à neiger toute la journée de ce samedi. Les flocons devraient s'arrêter de tomber demain mais les températures vont rester très froides voire même négatives toute la semaine à venir. Ce manteau qui tapisse toute la ville pourrait donc ne pas partir aussi vite. Cela fait 50 ans que l'on n'a pas vu pareilles chutes de neige à Madrid. Alors forcément ici, on navigue entre émerveillement pour certains et panique pour d'autres. En effet, nombreux sont les dégâts : avenue paralysée, chutes d'arbres ou encore circulation routière bloquée. La gare de Madrid a également coupé toutes ses liaisons par train et l'aéroport est fermée jusqu'à nouvel ordre. Le maire de la ville a même demandé le soutien de l'armée. On sait également qu'il n'y aura pas classe lundi et mardi. Les jeunes écoliers ne s'en plaindront sans doute pas. Ils seront nombreux à sortir dans les jours prochains pour profiter de ce qu'on appelle déjà ici la neige du siècle.