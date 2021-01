Chutes de neige en Corse : risque d'avalanches

La tempête Filomena s'est invitée en Corse rendant difficile la circulation. Pour traverser l'ile, il vous faut des équipements spéciaux. L'alerte orange, avalanche, neige et verglas a été activée par les autorités. La Corse est soumise à un phénomène météo bien connu. "On se retrouve à un conflit de masse d'air exactement. Il y a du chaud qui arrive du sud qui va emmener de la pluie à haute altitude sur la partie sud de l'ile. Et, il y a une dépression qui emmène du froid et de la neige sur la partie nord. C'est cumulé en fait à une épaisseur du manteau neigeux qui est extraordinaire. Cela fait une vingtaine d'années qu'on n'a pas vu autant de neiges. Et le risque, c'est qu'il y a beaucoup de pluies qui alourdissent le manteau neigeux et qui engendrent de grosses avalanches ", explique l'adjudant-chef Mathieu Cesararo, guide de haute-montagne au PGHM (Corse). Il est conseillé d'éviter de s'engager trop loin car la visibilité est fortement réduite à flanc de montagne. Or, ce message n'est pas toujours compris et appliqué. Cet épisode neigeux est prévu jusqu'à lundi. Dès cette nuit, des flocons vont tomber à partir de six cents mètres d'altitude.