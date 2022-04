Chutes de neige : jusqu'à 15 cm dans le Massif Central

Un vent glacial et des bourrasques de neige font apparaître ou disparaître la route. Un vrai danger pour les automobilistes circulant cet après-midi en moyenne montagne. Depuis quelques heures, ce conducteur de chasse-neige parcourt les routes départementales. Sa mission est de traquer les congères. Du côté de la station de ski de Super-Besse, à 1 300 mètres d'altitudes, les chutes de neige sont évidemment les bienvenues à quelques jours des vacances de Pâques. Ces jeunes vont profiter du mauvais temps pour assurer la maintenance des cabines pour cet été. Ce qui rend ces épisodes neigeux parfois dangereux, c'est qu'il peut tomber jusqu'à 40cm de neige en une heure, alors qu'à quelques kilomètres, il ne se passe rien. Météo France a beau placer l'Auvergne en alerte orange neige et verglas, le manque de visibilité ne semble pas décourager certains randonneurs. Cette nuit et demain, jusqu'à 20cm de neige pourraient tomber au-dessus de 800m d'altitude. T F1 | Reportage N. Chiesa, E. Vinzent